POL-VK: Brandstiftung

Riegelsberg (ots) - Am 11.04.2023, um 02:50 Uhr, ereignete sich in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher männlich, 41 Jahre alt, befuhr mit seinem Pkw die Saarbrücker Straße aus Richtung "Am Markt, 66292 Riegelsberg" kommend, in Fahrtrichtung Altenkessel. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung sowie nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn, auf die Straßenbahngleise ab und kollidierte ca. 150 Meter ...

