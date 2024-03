POL-AA: Backnang: Rettungseinsatz in Backnanger Innenstadt

Aalen (ots) - Allmersbach im Tal: Scheibe eingeschlagen An einem Buswarthäuschen in der Backnanger Straße wurde in der Nacht zum Dienstag eine Glasscheibe eingeschlagen und hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht. Die Polizei in Weissach im Tal bittet nun zur Aufklärung der Tat unter Tel. 07191/35260 um Zeugenhinweise. Fellbach: Unfallflucht Am ...

