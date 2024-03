POL-SI: Korrektur zur Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Mann mit Stichverletzungen vor dem Siegener Bahnhof gefunden, Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt - #polsiwi

Bad Laasphe (ots) - Am Mittwochnachmittag (20.03.2024) ist es in der Lahnstraße in Bad Laasphe zu einem Diebstahl eines Pkw gekommen. Gegen 16:00 Uhr hatte eine 46-jährige Frau ihr Auto auf dem Parkplatz der Sparkasse geparkt. Als sie gegen 17:15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stand dieser nicht mehr in der Parklücke. Eine Absuche nach dem entwendeten Pkw durch ...

mehr