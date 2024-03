Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aspach: Mehrere Unfälle auf B 328

Aalen (ots)

Gegen 13 Uhr ereignete sich auf der B 328 zunächst ein Auffahrunfall. Wegen eines Linksabbiegers bei der Einmündung Heilbronner Straße bremsten die Autos, die in Richtung Backnang fuhren, verkehrsbedingt ab. Ein 55-jähriger Fiesta-Fahrer erkannte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck eines Nissan Qashqai auf. Hierbei wurde die 40-jährige Nissan-Fahrerin leicht verletzt. Die Schäden an den Autos wurden auf 25.000 Euro beziffert.

Kurz vor 14 Uhr ereignete sich zwischen Heilbronner Straße und Marbacher Straße ein weiterer Unfall. Eine 51-jährige Opel-Fahrerin war in Richtung Mundelsheim unterwegs und stand dort im Stau. Sie entschloss sich zu wenden und wollte hierzu nach links in einen Feldweg einbiegen. Sie übersah hierbei den Gegenverkehr und stieß mit einem Pkw Audi A3 zusammen, der von einer 43-Jährigen gelenkt wurde. Die beiden Autofahrerinnen sowie ein Kleinkind im Pkw Audi wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht werden. An den Autos, die auch abgeschleppt wurden, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn gereinigt werden. Es bestand eine Straßensperrung bis ca. 16 Uhr.

Ca. 200 Meter vor der Einmündung L 1124 (Richtung Marbach) ereignete sich dann noch ein weiterer Auffahrunfall. Eine 25-jährige Audi-Fahrerin war auf der B 328 in Richtung Großbottwar unterwegs und fuhr infolge Unachtsamkeit einem Lkw hinten auf, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Verletzte waren bei diesem Unfall keine zu beklagen.

Um 15.15 Uhr ereignete sich bei der Einmündung Heilbronner Straße noch eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Pkw Mazda habe dort gewendet und hierbei die von der Polizei zur Stauabsicherung aufgestellten Nissenleuchten umgefahren. Der Unfallverursacher sei nach dem Vorfall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Großbottwar geflüchtet. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Polizei Backnang bittet nun um nähere Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer und dessen Fahrzeug, an dem mutmaßlich ukrainische Kennzeichen angebracht waren. Eingehende Hinweise diesbezüglich werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

