POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei

Aalen (ots) - Aalen: PKW zu spät erkannt Am Dienstag befuhr gegen 14:50 Uhr eine 70-Jährige mit ihrem VW die Waiblinger Straße in Richtung B19. Als sie auf die B19 einbiegen wollte, sah sie einen dort in Richtung Abtsgmünd fahrenden Dacia eines 21-Jährigen zu spät und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro. Bopfingen: Flucht vor Polizei Gegen 1 Uhr sollte in der Nacht auf ...

