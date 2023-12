LPI-EF: Angriff auf dem Anger

Sömmerda (ots) - Die Polizei Sömmerda vollstreckte am Wochenende bei einem Verkehrssünder gleich vier Haftbefehle. Die Beamten fahndeten nach dem aus Kölleda stammenden Mann und spürten ihn schließlich am Samstagmorgen in Stotternheim auf. Der 37-jährige Mann hatte mehrere Bußgelder nicht gezahlt und gegen ihn lag eine Geldstrafe wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Da er den geforderten Betrag von fast 1.000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. In ...

