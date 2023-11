POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (28.11.2023), gegen 23.30 Uhr, stellten Einsatzkräfte einen schlafenden obdachlosen Mann in der Bahnhofstraße fest. Wegen der winterlichen Temperaturen brachten die Einsatzkräfte den frierenden Mann zum Aufwärmen in eine Obdachlosenunterkunft. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler Telefon: 0821 323-1019 E-Mail: ...

mehr