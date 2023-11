Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Frierender Mann

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (28.11.2023), gegen 23.30 Uhr, stellten Einsatzkräfte einen schlafenden obdachlosen Mann in der Bahnhofstraße fest. Wegen der winterlichen Temperaturen brachten die Einsatzkräfte den frierenden Mann zum Aufwärmen in eine Obdachlosenunterkunft.

