POL-HX: Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Bad Driburg (ots)

Am Samstag, den 05.08.2023, um 15:41 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Bad Driburger mit seinem Opel Astra, die L 755 von Altenbeken in Richtung Langeland. Nach seinen Angaben kam ihm auf seinem Fahrstreifen ein Motorrad entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er dem Motorrad aus und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch beschädigte er drei Leitpfosten und einen Baum. Der Pkw fing Feuer. Der UB 02 konnte sich selber befreien. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen Ohne anzuhalten setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort. Eine Beschreibung liegt bisher nicht vor. Der Pkw- Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus in Paderborn gebracht, welches er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn war für ca. 30 Minuten komplett und weitere 60 Minuten halbseitig gesperrt. Wer Hinweise zu dem Kradfahrer und seinem Motorrad geben kann, teilt diese bitte der Polizei Höxter unter 05271/962-0 mit.

