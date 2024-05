Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuerwehr löscht Brand in Recycling-Betrieb

Hannover/Brink-Hafen (ots)

Die Feuerwehr Hannover musste am Samstagabend zu einem Recycling-Betrieb im Stadtteil Brink-Hafen ausrücken. In einer Lagerhalle hatte die Verkleidung einer technischen Anlage Feuer gefangen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 18:00 meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus der Lagerhalle auf dem Betriebsgelände am Brinker Hafen. Aufgrund der besonderen Gefahren des Objektes alarmierte die Feuerwehr neben zwei Löschzügen und der Ortsfeuerwehr Vinnhorst auch Spezialkräfte der ABC-Gefahrenabwehr und Einheiten mit Sonderlöschmitteln. Die Löschkräfte konnten den Brandherd an einer betriebstechnischen Anlage in der Halle schnell lokalisieren. Mehrere Atemschutztrupps gingen in das Objekt vor und löschten das Feuer mit zwei Rohren, so dass bereits kurze Zeit später Entwarnung gegeben werden konnte.

Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe muss noch ermittelt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt Hannover waren mit 56 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen bis 20:00 Uhr im Einsatz.

