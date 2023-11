Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Prisdorf: Feuer in einer Lagerhalle

Feuerwehr verhindert Großfeuer

Pinneberg (ots)

Mittwoch, 29. November 2023, 18.20 Uhr +++ Einsatzort: Prisdorf, Ohlrattweg +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard)

Prisdorf - Am Mittwochabend ist es zu einem Feuer in einem Lagernhallenkomplex gekommen. 58 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Prisdorf und Kummerfeld konnten das Feuer in einer Lagerhalle zügig unter Kontrolle bringen, wodurch eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte.

Um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr Prisdorf mit dem Einsatzstichwort FEU G (Feuer größer Standard) und dem Einsatzzusatz Lagerhallenbrand alarmiert. Aufgrund des gewählten Einsatzstichworts durch die Kooperative Regionalleitstelle West (KRLS West) in Elmshorn wurde nach Alarmplan in der Erstalarmierung die Feuerwehr Kummerfeld als Löschhilfe hinzu alarmiert.

Kurz nach der Alarmierung konnte Wehrführer und Einsatzleiter Tim Hoyer der Freiwilligen Feuerwehr Prisdorf im rückwärtigen Hallenkomplex eine starke Rauchentwicklung, sowie Feuerschein in der Halle feststellen.

Umgehend wurde sich gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle verschafft und ein Trupp unter Atemschutz konnte die Brandbekämpfung mit 1 handgeführten C-Strahlrohr vornehmen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz suchte paralell die Lagerhalle und die angrenzenden Räume nach Personen ab. Die Suche nach Personen konnte zum Glück nach kurzer Zeit ohne Erkenntnisse eingestellt werden.

Nach kurzer Zeit konnte Feuer unter Kontrolle gemeldet werden und man begann damit, das Brandgut aus der Lagerhalle zuschaffen. Nachdem die letzten Glutnester abgelöscht waren konnte Feuer aus gemeldet werden.

Einsatzleiter Tim Hoyer ließ parallel eine Wasserversorungung über eine längere Wegstrecke von den Kräften der Feuerwehr Prisdorf und Kummerfeld zum Einsatzort aufbauen, um ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle vorzuhalten.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden die angrenzenden Lagerhallen vom Brandrauch mittels meherer Druckbelüfter befreit. Hierfür wurden weitere Trupps unter Atemschutz beider Feuerwehren eingesetzt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Prisdorf und Kummerfeld konnte verhindert werden, dass das Feuer sich in der Lagerhalle ausbreitet und auf weitere Lagerhallen übergreift.

Um die verschmutze Einsatzbekleidung der Atemschutztrupps vor Ort zu tauschen, baute die Feuerwehr Prisdorf in dem nahegelegenen Bauhof der Gemeinde ihren Anhänger-Dekon auf. Hier konnten die Atemschutztrupps ihre verschmutze Einsatzbekleidung ausziehen und saubere wieder anziehen.

Zur Brandursache und Schadenhöhe können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Prisdorf: 30 Einsatzkräfte mit 4 Fahrezeugen, 1 Anhänger-Dekon, Feuerwehr Kummerfeld: 28 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen, KFV-Pinneberg: 1 Einsatzkraft mit 1 Fahrzeug, Rettungsdienst-RKiSH: 2 Einsatzkräfte mit 1 Fahrzeug, Polizei: 2 Einsatzkräfte mit 1 Fahrzeug

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell