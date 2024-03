POL-UN: Fröndenberg - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Kamen (ots) - In der Nacht von Freitag (01.03.2024) auf Samstag (02.03.2024) ist ein unbekannter Täter in eine Gartenlaube eines 51-Jährigen aus Kamen an der Straße "Westenborn" eingedrungen. Dort entwendete er zwischen 20.00 Uhr und 09.50 Uhr vier Felgen im vierstelligen Bereich. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der Felgen bitte an die Polizei Kamen unter 02307-921-3220, 921 0 oder per Mail an ...

