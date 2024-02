POL-LWL: Feuer in Kleingartenanlage

Ludwigslust (ots) - Der Polizei werden derzeit wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten mitgeteilt. Zuletzt am Dienstagvormittag in Ludwigslust, als ein Unbekannter sich am Telefon als Polizeibeamter des Polizeireviers Hagenow ausgab und das Opfer in betrügerischer Absicht in ein Gespräch verwickelte. Der falsche Polizist verunsicherte das Opfer - ein Rentner - am Telefon und gab an, dass angeblich Einbrecher in ...

mehr