Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Versuchter Straßenraub - Unbekannter attackierte 62-Jährigen nach Spielhallenbesuch

Bonn (ots)

Am späten Donnerstagabend (27.06.2024) hat ein Unbekannter in Lannesdorf versucht, einen 62-Jährigen auszurauben.

Zur Tatzeit gegen 22:20 Uhr hatte der Geschädigte gerade eine Spielhalle an der Drachenburgstraße verlassen und war auf dem Weg zu seinem davor geparkten Pkw, als er unmittelbar von hinten attackiert wurde. Der unbekannte Angreifer versuchte, dem 62-Jährigen seine Geldbörse zu entreißen. Als dieser sich wehrte, schlug der Mann ihm die Brille vom Kopf. Nachdem beide zu Boden gegangen waren, schlug der Unbekannte weiter auf den Geschädigten ein. Ein 22-jähriger Passant wurde auf Hilferufe des 62-Jährigen aufmerksam, eilte ihm zur Hilfe und zog den Unbekannten von ihm herunter. Der Angreifer lief sofort in Richtung Lannesdorf-Mitte davon. Er konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Sachstand liegen folgende Beschreibungsmerkmale zu ihm vor:

Etwa 25-30 Jahre alt - ca. 1,70-1,80 m groß - lange, schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare - längerer, dunkler Bart - auffallend dünne Statur - bekleidet mit weißem Tanktop, dunkler kurzer Hose und Schlappen. Der Mann soll sich öfters in der Spielhalle an der Drachenburgstraße aufhalten.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell