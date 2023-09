Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Arbeitsgeräte aus Bagger entwendet

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (20. September), 19 Uhr bis Donnerstag (21. September), 7 Uhr wurden aus einem Bagger an einer Baustelle an der Gleisanlage in der Wilhelm-Kalff-Straße in Euskirchen mehrere Arbeitsgeräte entwendet.

Unbekannte öffneten den Bagger vermutlich mit einem Universalschlüssel und entwendeten aus dem Bagger Scheinwerfer im Wert von mehreren hundert Euro.

Aus der Motorhaube wurde ein Luftfilter entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

