Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferrohre von Häusern gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Diebe haben in der Nacht auf Donnerstag, 29.02.2024, Regenfallrohre aus Kupfer von drei Gebäuden entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand geschahen die Taten zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch, 28.02.2024, und 08:00 Uhr am Donnerstag, 29.02.2024. An der Oldentruper Straße, in Höhe Hartlager Weg, wurden zwei etwa zwei Meter lange Rohre von einem Mehrfamilienhaus abmontiert und gestohlen. Von einem Einfamilienhaus in der Straße Am Rußkamp stahlen Täter ein etwa drei Meter langes Fallrohr. Von einem weiteren Haus in unmittelbarer Nähe wurde ein Teilstück eines Regenfallrohrs entwendet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

