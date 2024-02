Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Übergriff in einem Bus: Beamte suchen einen Mann mit Hund

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Kriminalbeamte suchen eine männliche Person, der vorgeworfen wird, am Mittwoch, 28.02.2024, zwei zehnjährige Mädchen in einem Bus der Linie 88 geschlagen zu haben.

Die Mütter suchten am Mittwochnachmittag gemeinsam mit den beiden Mädchen die Polizeiwache Süd auf und brachten eine Körperverletzung zur Anzeige.

Die beiden zehnjährigen Bielefelderinnen berichteten dem Beamten, dass sie gegen 13:25 Uhr an der Haltestelle "Kunsthalle" in die Buslinie 88 einstiegen und sich auf einem 4er-Sitz im vorderen Bereich des Busses nebeneinandersetzten.

Als der Bus sich auf der Osanbrücker Straße befand, bemerkten sie einen Mann, der hinter ihnen stand und einen Hund dabeihatte. Eines der Mädchen sprach ihn an und sagte ihm, dass der Hund süß sei. Daraufhin begann der Mann zu schreien und nach den Mädchen zu schlagen. Ein Mädchen fasste er am Hals und dem anderen schlug er gegen den Kopf.

Ein Zeuge wurde auf den Mann aufmerksam und schritt ein, so dass er von den Mädchen abließ. Diese verließen daraufhin den Bus an der Haltestelle "Marienfelder Straße". Der unbekannte Täter verließ dort ebenfalls den Bus und verschwand in einer Häuserzeile am Kreisverkehr an der Carl-Severing-Straße.

Der Mann soll etwa 1,60 m groß und übergewichtig gewesen sein. Laut der weiteren Beschreibung hatte er ein rundes Gesicht, Bartstoppeln, ein Augenbrauenpiercing und sehr helle Augenbrauen. Zur Tatzeit trug er eine grüne Hose, einen weißen Hoodie und eine Kopfbedeckung, wahrscheinlich in Rot. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit vielen Anhängern dabei und sprach mit einer sehr hohen Stimmt.

Hinweise zu dem Mann und dem Tatgeschehen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell