Polizei Bielefeld

POL-BI: Lenkrad und Navi gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt / Dalbke - Diebe stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 27.02.2024, ein Multifunktionslenkrad aus einem Mercedes C 180 Coupé, der im Senner Hellweg geparkt stand. In der darauffolgenden Nacht wurde ein Navigationsgerät aus einem BMW 116d gestohlen.

Die unbekannten Täter schlugen Seitenscheiben des Pkw ein, der auf einem Privatgrundstück, im Bereich zwischen der Elbeallee und der Württemberger Allee, geparkt stand. Anschließend bauten sie das Lenkrad aus und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum liegt nach den ersten Erkenntnissen zwischen 18:00 Uhr am Montag, 26.02.2024, und 07:10 Uhr am Dienstag, 27.02.2024.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 28.02.2024, brachen Unbekannte zudem einen BMW auf, der in der Straße Am Wiesenhof geparkt stand. Die Täter bauten das Navigationsgerät sowie sämtliche Steuerelemente aus. Die Tatzeit liegt zwischen 22:45 Uhr am Dienstag, 27.02.2024, und 09:00 Uhr am Mittwoch, 28.02.2024.

Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist die Klärung, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell