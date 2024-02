Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin überreicht Bankkarte mit Pin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Buschkamp - Falsche Bankmitarbeiter brachten eine Bielefelderin am Montag, 26.02.2024, dazu, ihre Bankkarte an ihrer Wohnung am Goldschmiedeweg auszuhändigen und den Betrügern darüber hinaus ihre Pin mitzuteilen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Nachmittag wurde die ältere Dame von einer fremden Frau angerufen. Diese gab sich als Bankmitarbeiterin aus und gaukelte der Bielefelderin vor, dass es auf dem Konto der Seniorin zu betrügerischen Aktivitäten gekommen sei. Um die Bankkarte zu sperren, benötige sie nun die Pin ihrer Bankkarte. Anschließend müsse die Karte auf Spuren untersucht werden. Zu diesem Zweck würde eine Person vorbeikommen und sie an der Wohnungstür in Empfang nehmen.

Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr erschien der angekündigte Mann im Mehrfamilienhaus am Goldschmiedeweg. Die Seniorin händigte ihm die Bankkarte aus und teilte ihm nochmals ihre Pin mit.

Als der Mann gegangen war, kamen der Seniorin Zweifel. Sie rief ihre Bank an und musste feststellen, dass bereits Geld abgebucht worden war.

Die Seniorin erinnert sich, dass der Täter zwischen 30 und 35 Jahre alt war und etwa 1,80 m groß. Er war schlank und hatte kurze, schwarze Haare.

Insgesamt gab es im Bielefelder Stadtgebiet drei Betrugsdelikte innerhalb kürzester Zeit, in denen sich die Täter als Bankmitarbeiter ausgaben und mit ihrer Masche erfolgreich waren. Bereits kurz nach der Übergabe kam es zu Abbuchungen von den Konten der Betrugsopfer. Auffällig war, dass die Täter die Karten auch in Supermärkten einsetzten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell