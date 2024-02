POL-BI: Zeugen nach Müllcontainerbrand gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Hillegossen - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 26.02.2024, brachen Unbekannte in eine Spielothek an der Detmolder Straße ein. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 03:50 Uhr brachen Unbekannte in das Geschäft an der Detmolder Straße, in Höhe der Oerlinghauser Straße, ein. Nach den ersten Erkenntnissen entwendeten sie weder Wertsachen noch Bargeld. Ein Täter soll schwarze Kleidung und ...

