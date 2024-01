Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger greift Wohnungslosen mit Schlagring an

Düsseldorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (24. Januar), um 16.00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem Jugendlichen und einem Obdachlosen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Bundespolizisten nahmen den 16-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn mit 1,1 Promille an seine Erziehungsberechtigten.

Während eines Streifengangs meldete sich ein Zeuge (18)empört bei den eingesetzten Beamten der Bundespolizei und berichtete über einen jungen Mann, der mit einem Schlagring mehrmals auf einen Wohnungslosen am Haupteingang des Düsseldorfer Hauptbahnhofes eingeschlagen haben soll. Vor Ort konnten die Beamten nur noch den 16-jährigen libanesischen Staatsangehörigen feststellen, fixieren und der Dienststelle zuführen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Jugendlichen, konnten die Uniformierten einen Schlagring in seiner Jackentasche auffinden und sicherstellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Die Bundespolizisten informierten die Erziehungsberechtigten und übergaben den Tatverdächtigen an sie. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Der Geschädigte konnte nicht aufgefunden werden und blieb bislang unbekannt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell