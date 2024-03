Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter schlägt Raucher

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 29.02.2024, verletzte ein Unbekannter mutwillig einen Bielefelder. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 51-jähriger Bielefelder stand gegen 21:20 Uhr vor einem Kiosk an der Mühlenstraße, nahe der Angelstraße, und rauchte eine Zigarette. Aus Richtung der Otto-Brenner-Straße näherte sich ein Mann, der den Bielefelder nach Feuer fragte. Als der Angesprochene sein Feuerzeug übergeben wollte, hielt der Täter unvermittelt einen Gegenstand in den Händen und schlug dem Opfer damit gegen den Kopf. Der Täter flüchtete anschließend sofort. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Opfer beschrieb den Täter als südländisch aussehend, 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzen Jacke und einem schwarzen Schal, den er im Gesicht bis zur Nase hochgezogen hatte.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell