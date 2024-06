Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht der Trunkenheit am Steuer

Autofahrerin musste Führerschein abgeben

Wachtberg (ots)

Am Dienstag, 25.06.2024, stellten Beamte der Polizeiwache Meckenheim/Rheinbach den Führerschein einer 38-jährigen Autofahrerin in Wachtberg sicher. Sie war gegen 12 Uhr durch ihre unsichere Fahrweise zwei Zeugen aufgefallen. Auf der Fahrt von Villip nach Arzdorf sei sie mit ihrem Pkw, so die Zeugen, mehrfach auf die Gegenfahrspur sowie den angrenzenden Grünstreifen geraten. Daraufhin informierten sie die Polizei. Bei der Kontrolle der Fahrerin ergaben sich Hinweise, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand. Sie musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten. Dort wurde ihr wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell