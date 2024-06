POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrerin übersehen - Fahrrad entwendet

Aalen (ots) - Blaufelden: Fahrradunfall mit schwerer Verletzung Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer die Metzholzer Str. von Metzholz in Fahrtrichtung Buch. Als einer der beiden Fahrradfahrer am Straßenrand anhalten wollte, fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Pedelec in eine 82-Jährige hinein. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer schwer und ...

