POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht sowie Diebstahl aus Pkw

Blaufelden: Fahrradunfall mit schwerer Verletzung

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer die Metzholzer Str. von Metzholz in Fahrtrichtung Buch. Als einer der beiden Fahrradfahrer am Straßenrand anhalten wollte, fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Pedelec in eine 82-Jährige hinein. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde in ein Nächstliegendes Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Zwischen 21:00 Uhr und 21:20 Uhr wurde am Dienstagabend auf einem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels im Steinbeisweg aus einem Pkw eine Spiegelreflexkamera entwendet. Die 600 Euro teure Kamera befand sich im Kofferraum des Pkws. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall durch medizinischen Notfall

Am Mittwochnachmittag um 15:25 befuhr eine 32-Jährige BMW-Fahrerin die K2576 als sie aufgrund eines medizinischen Notfalles nach links von der Fahrbahn abkommt. Danach quert sie die Straße nach rechts und fährt in eine Böschung hoch. Nach etwa 200 Metern auf einer Wiese kommt sie schlussendlich mit einem Überschlag, seitlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Straße musste kurze Zeit gesperrt werden. Ein Notarzt konnte den Medizinischen Notfall bestätigen woraufhin die 32-Jährige mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde. An dem BMW entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Schwäbisch Hall/Hessental: Unfallflucht

Am Dienstag in einem Zeitraum von 11:10 Uhr bis 13:00 Uhr wurde entweder auf einem Parkplatz im Haal oder auf einem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels in der Raiffeisenstraße in Hessental ein Pkw der Marke Skoda beschädigt. Ein Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden des Pkw beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem Vorfall.

