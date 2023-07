Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Bisherige Polizeieinsätze wegen Sturm

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim musste am Mittwochvormittag bisher zu insgesamt 44 sturmbedingten Einsätzen ausrücken. In Rhede kam es durch den Sturm zu einem Unglück, bei dem eine 64-Jährige verstarb. Sie wurde während eines Spazierganges in der Straße Sudende von einem entwurzelten Baum getroffen und verstarb noch an der Unfallstelle. Darüber hinaus stürzten im kompletten Injektionsbereich Bäume sowie abgebrochene Äste auf die Straßen, wodurch es zu Gefahrenstellen und Behinderungen kam. In Emlichheim stürzte gegen 11.45 Uhr ein Baum im Mühlenweg auf einen Lkw. Verletzt wurde hierbei niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell