Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Unfallflucht - Illegale Müllentsorgung - Brand in Doppelgarage

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 20 Uhr einen geparkten VW UP! in der Wernerstraße und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf das Fahrzeug des Verursachers. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Waiblingen: Illegale Ablagerung von Altreifen

Am Mittwochnachmittag wurden in der Bittenfelder Straße, zwischen dem Bittenfelder Kreisverkehr und Bittenfeld, mehrere illegal entsorgte Altreifen entdeckt. Die Altreifen lagen in der Nähe einer Kleingartenanlage. Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Schorndorf: Brand von E-Scootern in Doppelgarage

Am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr gerieten zwei E-Scooter in einer Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses im Holzbergweg in Brand. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Garage konnte verhindert werden, allerdings kam es zu Rußantragungen an den Wänden. Die beiden E-Scooter wurden durch den Brand vollständig zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zum Brand der E-Scooter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell