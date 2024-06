Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Mehrere Diebstähle - Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Diebstahl aus Gartengrundstück

Backnang - In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, gegen 03:00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte männliche Person Zugang zu einem Garten im Hölderlinweg. Der Dieb durchsuchte eine Gartenhütte und entwendete einen Gegenstand im Wert von etwa 50 Euro. Der Täter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt, hat dunkle Haare und möglicherweise einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine helle Jacke und einen Rucksack. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191/9090 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter bei einem Einparkvorgang in der Wielandstraße einen geparkten VW Polo. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/41798 beim Polizeiposten Kernen zu melden.

Schorndorf: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein unbekannter Täter in einen in der Wiesenstraße geparkten BMW ein. Der Dieb entwendete das Multifunktionslenkrad inklusive Airbagsystem. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

Urbach: Pedelec gestohlen

In der Kapffstraße wurde zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag ein graues Pedelec der Marke Cube im Wert von etwa 2.800 Euro gestohlen. Das hochwertige Elektrofahrrad war an einem Wohnwagen montiert und wurde von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich beim Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181/81344 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell