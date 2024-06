Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Unfälle sowie versuchter Einbruch

Crailsheim - Tiefenbach: Diebstahl aus Pkw

In der Bruckstraße wurde zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 4:45 Uhr ein Geldbeutel aus einem verschlossenen Pkw entwendet. Der bislang unbekannte Täter entwendete mitsamt dem Geldbeutel, über 100 Euro in bar sowie eine EC-Karte. Personen, welche Hinweise zu Verdächtigen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kreßberg: Unfall

Ein 18-Jähriger wollte am Donnerstag um 8.15 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die L1066 Haundorfer Straße einbiegen und übersah hierbei den auf der L1066 in Fahrtrichtung Crailsheim fahrenden BMW. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Am Donnerstagmorgen um 9.40 Uhr wollte eine 18-jährige VW-Fahrerin von der Ölbergstraße in die Schießbergstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden 61-jährigen Skoda-Fahrers. Daraufhin kam es zum Unfall zwischen den beiden Pkws und es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Obersontheim: Fahrraddiebstahl

Zwischen Mittwochabend 21 Uhr und Donnerstagmorgen 6.15 Uhr wurde im Steinachweg das Schloss eines Pedelecs auf unbekannte Weise geöffnet und das Fahrrad anschließend entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schwäbisch Hall - Steinbach: Versuchter Einbruch

Am Donnerstagmorgen um 6.20 Uhr versuchte ein 31-Jähriger mittels eines unbekannten Gegenstandes durch ein Fenster in ein Gebäude in der Steinbacher Straße zu gelangen. Hierbei wurde eine Person im Gebäude auf den Eindringling aufmerksam und konnte diesen noch vor dem Gebäude antreffen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass sich der vermeintliche Einbrecher in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weswegen er nach ärztlicher Rücksprache in ein Klinikum verbracht wurde.

