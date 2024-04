Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Hohnstedt

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Zwischen dem 30.03.2024 um 12:00 Uhr und dem 31.03.2024 um 16:00 Uhr ist es im Northeimer Ortsteil Hohnstedt auf einem Parkplatz in der Hannoverschen Str. 2 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen Ford Fiesta und entfernte sich anschließend ohne die Angabe seiner Personalien vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Northeim unter 05551/70050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell