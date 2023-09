POL-PPRP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 01.09.2023 bis 04.09.2023 in ein Sportvereinsheim in der Mundenheimer Straße ein. Aus dem Innern wurde ein Fernseher im Wert von 150 Euro gestohlen. Darüber hinaus wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan ...

