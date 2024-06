Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Fußgängerin auf Gehweg angefahren - Autofahrer flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Königswinter (ots)

Eine 60-jährige Frau ist am 17.06.2024 bei einem Verkehrsunfall im Königswinterer Stadtteil Oberpleis von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen.

Die 60-Jährige war zur Unfallzeit gegen 13:05 Uhr in Begleitung Ihres Mannes auf dem Bürgersteig der Siegburger Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehres unterwegs. Ungefähr auf Höhe der Hausnummer 3 fuhr ein Pkw von hinten kommend teilweise über den Gehweg und berührte die Frau mit dem rechten Außenspiegel am Arm. Der Pkw setze seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fort und bog anschließend in die Herresbacher Straße ab.

Die 60-Jährige zeigte den Sachverhalt am 19.06.2024 per Online-Anzeige bei der Polizei an, die jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell