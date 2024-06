POL-BN: Autofahrern missachtete Vorfahrt: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Bad Honnef-Aegidienberg verletzt

Wachtberg (ots) - Am Dienstag, 25.06.2024, stellten Beamte der Polizeiwache Meckenheim/Rheinbach den Führerschein einer 38-jährigen Autofahrerin in Wachtberg sicher. Sie war gegen 12 Uhr durch ihre unsichere Fahrweise zwei Zeugen aufgefallen. Auf der Fahrt von Villip nach Arzdorf sei sie mit ihrem Pkw, so die Zeugen, mehrfach auf die Gegenfahrspur sowie den ...

