Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Offenburg (ots)

Auf der Kinzigbrücke in Fahrtrichtung stadteinwärts kam es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin fuhr dabei mit ihrem Pkw in etwa auf Höhe der Einmündung zur Freiburger Straße auf einen Range Rover auf, welcher verkehrsbedingt halten musste. Durch die Wucht der Kollision war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligte leicht verletzt, wobei die Range Rover-Fahrerin zur Behandlungen ihrer Verletzungen in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 15.000 Euro. /th

