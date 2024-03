POL-OG: Rastatt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Muggensturm (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine soll am Dienstag gegen 9:15 Uhr von der Wolf-Eberstein-Straße in die Bahnhofstraße abgebogen sein und dabei zwei geparkte Pkw angefahren und beschädigt haben. Laut dem Ermittlungsstand der Polizei streifte der Sattelzug-Lenker den geparkten Mercedes bereits in der Wolf-Eberstein-Straße und den Peugeot in der Bahnhofstraße. Der ...

