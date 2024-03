Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unter Alkoholeinfluss Unfälle verursacht und geflüchtet

Gernsbach (ots)

Am Dienstagabend kam es zu mehreren Verkehrsunfällen durch einen offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden 49-Jährigen. Zunächst soll der Mann gegen 20:45 Uhr auf einem Parkplatz an der L76b eine Frau genötigt haben, indem er sie in aufdringlicher Art und Weise angesprochen habe. Anschließend soll er seinen Ford hinter das Fahrzeug der Frau gestellt haben um sie hierdurch am Ausparken zu hindern. Im Nachgang daran touchierte der 49-Jährige beim Versuch auszuparken wohl einen Skoda und entfernte sich in Fahrtrichtung Enzklösterle unerlaubt von der Unfallstelle. Mutmaßlich kam er bei der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Auch von dieser Unfallstelle entfernte sich der Ford-Fahrer unerlaubt. Insgesamt entstand durch die Vorfälle ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der 49-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. /ha

