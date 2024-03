Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine soll am Dienstag gegen 9:15 Uhr von der Wolf-Eberstein-Straße in die Bahnhofstraße abgebogen sein und dabei zwei geparkte Pkw angefahren und beschädigt haben. Laut dem Ermittlungsstand der Polizei streifte der Sattelzug-Lenker den geparkten Mercedes bereits in der Wolf-Eberstein-Straße und den Peugeot in der Bahnhofstraße. Der mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Sachschaden an den geparkten Fahrzeugen zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Sattelzug geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Baden-Baden, unter der Telefonnummer 07221 680-460, in Verbindung zu setzen. /ng

