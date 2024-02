Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Trier (ots)

In der Zeit vom 18.02.2024 und dem 20.02.2024 wurde in der Gotenstraße in Trier-Ehrang ein geparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Bisher unbekannte Täter haben ein Außenspiegel abgerissen und sind auf unbekannte Weise ins Fahrzeuginnere gelangt. Hier wurde dann der Innenspiegel ebenfalls abgerissen und Bedienhebel am Lenkrad verbogen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich unter 06502 91570, in Verbindung zu setzen.

