Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flüchtiger Verkehrsunfallverursacher beschädigt Straßenschild

Leisel (ots)

Am Mittwoch den 21.02024 wurde in Leisel im Verlauf des Tages das Straßenschild an der Einmündung Hautstraße/In Selsfeld vermutlich infolge eines Verkehrsunfalls beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die notwendigen Feststellungen zur sachgemäßen Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Spurenlage an der Tatörtlichkeit lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen größeren Fahrzeugtyp, wie etwa einen LKW oder einen Transporter, handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten diese bei der Polizeiinspektion in Birkenfeld (Tel.: 06782/991-0) mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell