Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 21.02.2024, in der Zeit von 13:10 Uhr bis 22:50 Uhr, ereignete sich in 54497 Morbach, Breitwiese ein Verkehrsunfall. Bei einem Einpark-/Auspark- oder Wendevorgang stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug an eine Grundstücksbegrenzungsmauer. Durch den Aufprall wurde die Mauer im oberen Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

