Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Raub mit Schusswaffe in Lebensmittelmarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Montag (12.08.2024) kurz vor 22 Uhr eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Zuffenhauser Straße in Korntal mit einer Schusswaffe und raubte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss den Discounter und begab sich in den Kassenbereich. Dort bedrohte er eine Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld, welches sie in einen bunten Stoffbeutel packen sollte. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schoss der Täter mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe einmal in die Luft. Nachdem die Mitarbeiterin mehrere Geldscheine in die Tasche gepackt hatte, floh der Unbekannte mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten, etwa 170cm großen Mann gehandelt haben. Er soll eine Glatze und ein auffälliges Tattoo im Gesicht gehabt haben. Der Mann trug offenbar schwarze Oberbekleidung und eine blaue lange Jeanshose. Außerdem soll er einen bunten Stoffbeutel mit kurzen Trageriemen mitgeführt haben.

Ob ein Zusammenhang zum Raub in Renningen vom 06.08.2024 und zum Raub in Rutesheim-Perouse vom 10.08.2024 (wir berichteten am 07.08.2024 um 15:55 Uhr unter Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5839246 und am 11.08.2024 um 08:30 Uhr unter Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5841011) besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell