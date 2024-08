Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schönaich: 32-jähriger Tatverdächtiger nach Verdacht der Brandstiftung in der Robert-Bosch-Straße in Haft

Ludwigsburg (ots)

Nach einer schweren Brandstiftung am Mittwoch (07.08.2024) in der Robert-Bosch-Straße in Schönaich (wir berichteten am selben Tag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5838846) konnte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Donnerstag (08.08.2024) nach einem Zeugenhinweis einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, ein geparktes Fahrzeug in Brand gesetzt zu haben, wobei die Flammen in der Folge auf weitere geparkte Fahrzeuge sowie ein Mehrfamilienhaus übergriffen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Freitag (09.08.2024) der Haftrichterabteilung am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Der 32-Jährige steht weiter im Verdacht, am 12.07.2024 schon einmal versucht zu haben, den auch im aktuellen Fall betroffenen Mercedes Citan anzuzünden. Dabei war ein Schaden von 1.200 Euro entstanden. Ferner wird er verdächtigt, bereits im Januar 2023 einen auf einem Parkplatz in der Benzstraße in Schönaich geparkten Opel in Brand gesetzt und einen Schaden von etwa 10.000 Euro verursacht zu haben.

