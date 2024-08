Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (09.08.2024), 18:00 Uhr und Sonntag (11.08.2024), 20:15 Uhr brachen noch unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in der Hardtstraße und im Rieslingweg in Erdmannhausen ein. In der Hardtstraße verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt über die Terrassentüre und durchwühlten sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Im Rieslingweg brachen die unbekannten Täter ein Kellerfenster auf und durchsuchten ebenfalls Schränke. Sie erbeuteten Kameras und Elektronikgeräte in bislang unbekanntem Wert. Ob beide Einbrüche auf das Konto der selben Personen gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Marbach am Neckar. Zeugen, die zu den Einbrüchen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

