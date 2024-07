Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sturz mit Roller

Meiningen (ots)

Montagvormittag gegen 11:00 Uhr fuhr ein 62-jähriger Roller-Fahrer auf der vorfahrtsberechtigten Robert-Koch-Straße in Richtung Adelheidstraße in Meiningen. Plötzlich steuerte ein eigentlich wartepflichtiger bislang unbekannter Autofahrer, welcher aus der Drachenbergstraße kam, sein Auto in den Kreuzungsbereich. Vermutlich hatte er den nahenden Roller-Fahrer übersehen. Der 62-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammstoß zu verhindern. Dabei stürzte er, verletzte sich und musste sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Fiat weiter. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0181791/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

