Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hundegebell führt zur Tierrettung

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aufmerksame Nachbarn alarmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Polizei. Der Grund dafür: Im Nachbarhaus würden Hunde bellen und auf Klopfen und Klingeln hätte niemand geöffnet. Um einen Unglücksfall auszuschließen, verschafften sich Rettungskräfte Zutritt zu der Wohnung. Bis auf fünf teilweise verwahrloste Hunde konnten keine Personen angetroffen werden. Ermittlungen ergaben, dass sich die Halterin der Tiere zurzeit in einem Krankenhaus befindet. Die Tierrettung nahm sich der Vierbeiner an und brachte sie in ein Tierheim. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell