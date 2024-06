POL-PPWP: Abgelenkt und Handy gestohlen - Taschendieb greift zu

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) - Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) (ots) - Die Polizei hat am Sonntagabend einen 52-jährigen US-Amerikaner festgenommen. Er steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Die 34-Jährige wurde am Morgen tot in ihrer Wohnung in Reichenbach-Steegen aufgefunden. Der sechsjährige Sohn fand seine Mutter und informierte ...

