Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 34-Jährige tot aufgefunden - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) - Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 52-jährigen US-Amerikaner festgenommen. Er steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben.

Die 34-Jährige wurde am Morgen tot in ihrer Wohnung in Reichenbach-Steegen aufgefunden. Der sechsjährige Sohn fand seine Mutter und informierte die Polizei. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Ehemanns. Einsatzkräfte nahmen den 52-Jährigen am Nachmittag in Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) widerstandslos fest. Er hielt sich dort in einer angemieteten Wohnung auf. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte es sich um eine Beziehungstat handeln. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei zum möglichen Tathergang und zu den Familienverhältnissen zurzeit keine Angaben. Bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Der 52-Jährige soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Obduktion der Toten ist beabsichtigt. Das Kind ist in Sicherheit und wird betreut. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell