POL-PPWP: Rotlichtverstoß führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) - Am Samstagnachmittag (15. Juni 2024) gegen 16:40 Uhr meldeten Zeugen aufsteigende Rauchwolken aus dem leer stehenden Gebäude am Gelterswoog neben dem Minigolfplatz. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen in dem als "Villa am See" bekannten Gebäude schnell löschen, jedoch entstand Sachschaden, ein Stockwerk brannte nahezu völlig aus. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die ...

mehr