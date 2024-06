Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand am Gelterswoog - B270 voll gesperrt

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag (15. Juni 2024) gegen 16:40 Uhr meldeten Zeugen aufsteigende Rauchwolken aus dem leer stehenden Gebäude am Gelterswoog neben dem Minigolfplatz. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen in dem als "Villa am See" bekannten Gebäude schnell löschen, jedoch entstand Sachschaden, ein Stockwerk brannte nahezu völlig aus. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Bundesstraße 270 musste für den Zeitraum der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Anwesens gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |didi

