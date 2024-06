Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Dienstag (04.06.), gegen 15.20 Uhr, wollte ein Skoda-Fahrer aus Bebra auf einem Parkplatz in der Marie-Juchacz-Straße rückwärts ausparken. Dabei stieß er aus noch nicht bekannten Gründen gegen das Heck eines ordnungsgemäß geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Gesamtschaden von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bebra. Am Dienstag (04.06.), in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr, parkten ein unbekannter Verkehrsteilnehmer und ein Kia-Fahrer aus Ronshausen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Nürnberger Straße. Beim Ausparken stieß der unbekannte Verkehrsteilnehmer aus noch unklarer Ursache gegen die linke vordere Seite des silbernen Kia. Es entstand Schaden von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell